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Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси
Рэпер Янг Дольф. Архивное фото
Фото: Paras Griffin/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рэпер Янг Дольф был застрелен в среду в магазине в своем родном городе Мемфис (штат Теннесси), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации полиции, инцидент со стрельбой произошел, когда Янг Дольф находился в одном из местных магазинов и совершал покупки. Полицейское управление Мемфиса сообщило Fox News Digital, что сотрудники полиции отреагировали на стрельбу в кафе Makeda's Butter Cookies около 12:24 по местному времени, где по прибытии они обнаружили жертву мужского пола. Сотрудники магазина сказали, что в Дольфа стреляли из подъехавшего автомобиля.

Департамент заявил в Twitter, что убийство Дольфа является "еще одним примером бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым мы сталкиваемся на местном и национальном уровнях".

В сентябре 2017 года в Лос-Анджелесе на рэпера уже совершалось покушение. Тогда он вступил в стычку с тремя мужчинами возле отеля Loews Hollywood. В феврале того же года Дольф находился во внедорожнике в Шарлотте (штат Северная Каролина), когда автомобиль попал под обстрел. Позже, в мае, в связи со стрельбой были арестованы три человека.

США Янг Дольф

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