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Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до шести

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Грузии скончалась 36-летняя женщина, спасенная из-под завалов жилого дома в Батуми, которая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, сообщили в субботу журналистам в Реферальной клинике города.

По информации врачей, у нее было множество травм и спасти ее, к сожалению, не удалось. У женщины были двое малолетних детей, которые находились вместе с ней во время обрушения дома.

Еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из развалин - остается в реанимации на искусственном дыхании.

По данным МВД, в течение минувшей ночи спасатели обнаружили и подняли из-под завалов тела пяти погибших.

Поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 300 человек, уже сутки продолжается в интенсивном режиме. Спасатели ищут еще трех человек, которые могут быть под развалинами дома - двух мужчин и одну женщину.

Как сообщалось, МВД задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения дома в Батуми.

Один подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми утром 8 октября. В этой части дома было 15 квартир. По данным грузинских СМИ, несколько лет назад в обрушившемся подъезде снаружи был пристроен лифт.

Грузия Батуми

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