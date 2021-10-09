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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На месте обрушения дома в Батуми нашли тело последней жертвы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спасатели после 27 часов поисков подняли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда жилого дома в центре Батуми тело еще одного человека, сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Общее число погибших в результате трагедии достигло девяти. Предположительно, это окончательное число жертв.

Гомелаури отметил, что поисково-спасательная операция приостановлена из-за опасности разрушения остальной части жилого корпуса.

Ранее сообщалось, что еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из-под завалов - остается в реанимации на искусственном дыхании. По словам врачей, его состояние продолжает оставаться тяжелым.

Один подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми в полдень 8 октября. В этой части дома было 15 квартир.

В связи с обрушением дома задержаны три человека - владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену корпуса.

Грузия Батуми

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