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Столица Грузии отменила праздник "Тбилисоба" из-за трагедии в Батуми

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Назначенный в этом году на 24 октября праздник "Тбилисоба", посвященный сбору урожая и грузинской столице, отменен из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда жилого дома погибли и пострадали люди, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В миреДень траура объявлен 11 октября в Грузии в память погибших в БатумиЧитать подробнее

Из-за пандемии COVID-19 праздник, как и в прошлом году, планировалось провести лишь в телевизионном формате, но он не состоится.

"По решению нашей команды, мероприятие, которым в этом году в телевизионном формате предусматривалось отметить "Тбилисоба", отменено. Выделенные же на его проведение 500 тыс. лари (около $160 тыс.) будут перечислены в Фонд помощи семьям погибших и пострадавших в трагедии в Батуми", - заявил Каладзе в субботу журналистам.

"Трагедия, объединившая всю страну, - общая боль для всех. Тбилиси - город, который не раз показывал пример оказания помощи и солидарности в трудные времена", - добавил он.

Один подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми в полдень 8 октября. В результате погибли девять человек, среди которых трое несовершеннолетних.

В память жертв обрушения дома в Батуми 11 октября объявлен в Грузии Днем траура.

"Тбилисоба" - традиционный праздник в Грузии, который обычно насыщен развлекательными мероприятиями, фестивалями, проходящими на разных локациях Тбилиси. Массовые народные гуляния продолжаются до позднего вечера, а завершаются избранием почетных граждан Тбилиси, гала-концертом и фейерверком.

Грузия Батуми Тбилисоба

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