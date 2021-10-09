В Мэриленде мужчина убил трех человек из-за спора об "опасности COVID-вакцины"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Житель американского штата Мэриленд убил трех человек, включая собственного брата, из-за спора о вакцинах от коронавируса.

Как сообщает ABC News, брат Джеффри Бернэма работал фармацевтом. Подозреваемый намеревался "поговорить с ним о том, как правительство травит людей COVID-вакцинами". По его словам, брат, занимающийся в том числе вакцинами, что-то знает и "он убивает людей".

Как следует из материалов суда, Бернэм направился к брату домой, где тот проживал с женой. Обоих позднее нашли застреленными.

По данным полиции, перед тем как поехать к брату, Бернэм зарезал пожилую женщину и угнал ее машину.

Злоумышленник был задержан на территории соседней Западной Виргинии.