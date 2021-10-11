Иракский премьер сообщил о захвате главного финансиста игиловцев

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Ирака в результате проведенной за рубежом операции захватили главного финансиста террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Сами Джасима, заявил премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи.

Афганский телеканал TOLO news приводит в понедельник слова премьера о том, что операция была очень сложной.

При этом аль-Каземи не назвал страну, где был захвачен террорист.

Джасим был заместителем главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, который был ликвидирован спецназом США в провинции Идлиб в Сирии в октябре 2019 года.