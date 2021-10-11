Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Иракский премьер сообщил о захвате главного финансиста игиловцев

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Ирака в результате проведенной за рубежом операции захватили главного финансиста террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Сами Джасима, заявил премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи.

Афганский телеканал TOLO news приводит в понедельник слова премьера о том, что операция была очень сложной.

При этом аль-Каземи не назвал страну, где был захвачен террорист.

Джасим был заместителем главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, который был ликвидирован спецназом США в провинции Идлиб в Сирии в октябре 2019 года.

Ирак

Новости по теме

Новости

Объявлены лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике

Объявлены лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике

ЕС на год продлил санкции за применение химоружия

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли
Пандемия коронавируса

Во Франции установили, что вакцинация резко сокращает риск смерти от COVID

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Афганистан во власти талибов

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США
Афганистан во власти талибов

США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о них по поступкам

Врач Саакашвили заявил о серьезном ухудшении состояния политика в тюрьме

Врач Саакашвили заявил о серьезном ухудшении состояния политика в тюрьме

Носовая часть подлодки ВМС США серьезно повреждена после столкновения

Вучич попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии

Вучич попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });