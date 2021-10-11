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Почти все российские туристы вернулись из Марокко в РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Большинство организованных российских туристов вернулись из Марокко домой сразу после приостановки прямого авиасообщения со страной, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Туроператоры сообщают, что все организованные туристы, отдыхавшие в Марокко, уже вернулись в Россию, а новых после приостановки авиасообщения никто не отправлял. В Марокко было не так много российских путешественников, а те, кто были, не стали ждать вывозных рейсов и добрались домой транзитом", - пояснила она.

Как отметила Тюрина, спрос на Марокко был довольно неплохой, и направление хорошо продавалось.

Посольство РФ в Марокко 9 октября сообщило, что в связи с приостановкой прямого авиасообщения между странами авиакомпании "Аэрофлот" и S7 организовали вывозные рейсы из Касабланки. Рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты российских вузов.

Ранее власти Марокко сообщили о временной остановке авиасообщения с Россией с 5 октября. При этом ограничения не касаются транзитных рейсов через третьи страны. Посольство РФ в Рабате не поясняет причины такого решения.

РСТ Ирина Тюрина Марокко

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