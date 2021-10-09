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Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ организуют вывозные рейсы из Марокко из-за приостановки авиасообщения между двумя странами, сообщает в субботу российское посольство в этой стране.

"В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании "Аэрофлот" и "S7" организуют "вывозные" рейсы из Касабланки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсами авиакомпаний смогут воспользоваться россияне и марокканцы, обучающиеся в российских вузах.

Ранее власти Марокко сообщили о временной остановке авиасообщения с Россией с 5 октября. Посольство РФ в Рабате не поясняет причины такого решения властей Марокко.

Россия возобновила авиасообщение с Марокко в начале июня. Рейсы из Москвы в Касабланку до 5 октября выполняли "Аэрофлот" и Royal Air Maroc.

Марокко

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