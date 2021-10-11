Три человека арестованы по делу об обрушении дома в центре Батуми

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Городской суд Батуми в понедельник удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил под арест троих обвиняемых по делу об обрушении жилого дома в центре города.

На суде присутствовали все трое фигурантов - хозяин квартиры на первом этаже дома Заур Будатов и двое рабочих, отец и сын Хусейн и Георгий Сурманидзе, которые вели строительно-реконструкционные работы и, как установило следствие, с нарушением всех инженерных норм и правил техники безопасности демонтировали несущие конструкции жилого корпуса.

Задержанным предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем гибель людей и причинение тяжких последствий, им грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Адвокаты обвиняемых считают, что заключение под стражу их подзащитных незаконно до завершения экспертизы.

Один подъезд пятиэтажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми в полдень 8 октября. В этой части дома было 15 квартир. В результате погибли девять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из-под завалов, - остается в реанимации. По словам врачей, его состояние продолжает оставаться тяжелым.

В память о жертвах обрушения 11 октября объявлен в Грузии днем траура.