Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии с середины 2022 года начнут взимать НДС с иностранных интернет-магазинов, которые продают товары на территории республики, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

Он объяснил, что белорусы платят за товар владельцам интернет-магазинов, которые платят налоги в странах по месту регистрации. При этом обычные магазины, в цену товаров в которых заложен НДС, находятся с интернет-магазинами "не в одинаковой ситуации", добавил министр.

По словам Селиверстова, введение НДС для иностранных интернет-магазинов "уравняет условия" и подтолкнет иностранные компании к регистрации в Белоруссии в качестве субъектов хозяйствования и уплате налогов в белорусский бюджет.

Введение НДС для иностранных интернет-магазинов предусмотрено поправками в Налоговый кодекс Белоруссии, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года. В материалах на сайте Минфина сообщается, что НДС при электронной продаже товаров планируется ввести с 1 июля 2022 года. Дополнительные доходы бюджета в связи с этим в 2022 году оцениваются Минфином на уровне 40 млн белорусских рублей ($16 млн по текущему курсу).

Ставка НДС в Белоруссии в настоящее время составляет 18%.

Остальные изменения в Налоговый кодекс касаются в основном порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, малого бизнеса. Также предусмотрена индексация ставок вмененных налогов в белорусских рублях и повышения ставок акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия.

В Белоруссии работают такие интернет-ритейлеры, как Aliexpress, Wildberries, Lamoda, Ozon.