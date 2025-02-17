Wildberries вложит 11 млрд российских рублей в логистический комплекс под Минском

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Wildberries инвестирует в строительство логистического комплекса под Минском около 11 млрд российских рублей, сообщила "БелТА" учредитель маркетплейса Татьяна Ким.

"У нас 140 тысяч кв. м. Если мы оперируем российскими деньгами, то у нас на каждые 100 тысяч квадратов порядка 8 млрд российских рублей", - рассказала Ким, комментируя инвестиции в проект.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries приобрела земельный участок в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень". В 2024 году на этой территории началось строительство логистического комплекса. Ожидается, что комплекс приведет к созданию 5-6 тысяч рабочих мест.