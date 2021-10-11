Переброшенные в Англию бомбардировщики ВВС США совершили первые полеты над Европой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Размещенные на временной основе на авиабазе Фэрфорд в Великобритании стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в понедельник выполнили первые полеты над Европой, сообщил новостной сайт Gloucestershire Live.

По данным очевидцев, в воздух были подняты два из четырех бомбардировщиков, переброшенных в Англию на прошлой неделе из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайс в штате Техас.

Судя по всему, самолеты совершали полеты с выключенными транспондерами, поэтому отследить их маршрут западным авиационным ресурсам не удалось.

Ожидается, что как и в ходе всех предыдущих американских временных бомбардировочных миссий, самолеты будут совершать полеты над различными регионами Европы, в том числе вблизи российских границ на Балтике и Черном море.

В середине прошлой недели Европейское командование США сообщило, что "бомбардировщики B-1B Lancer, вспомогательное оборудование и персонал из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с базы ВВС Дайс (штат Техас) прибыли на базу Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы бомбардировщиков".

При этом подчеркивалось, что Европейское командование совместно со Стратегическим командованием США регулярно проводят такие операции с 2018 года с задействованием стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Миссии стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе позволяют экипажам тренироваться в развертывании на незнакомых аэродромах и взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами для повышения боеготовности, указывалось в сообщении.

"Тренируясь и интегрируя с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам на глобальном уровне", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

При этом он отметил, что стратегические бомбардировочные миссии на театрах военных действий в зоне ответственности Командования ВВС США в Европе демонстрируют уникальную способность американских ВВС быстро развертываться и интегрироваться с союзниками по НАТО и партнерами, обеспечивая при этом необходимую подготовку для совместных сил.