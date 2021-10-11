Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полет в небе Литвы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевших в понедельник с авиабазы Фэрфорд в Англии, совершили полеты в регионе Балтийского моря, сообщило командование ВВС США в Европе.

Бомбардировщики, в частности, выполняли задание в воздушном пространстве Литвы. Экипажи самолетов отработали взаимодействие с американскими и литовскими наводчиками, которые предавали им данные об имитируемых наземных целях для нанесения воздушных ударов.

По имеющимся данным, учебная операции проводилась в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде вблизи границы Калининградской области

"Миссия была направлена на повышение готовности и оперативной совместимости наводчиков, ответственных за координацию авиаударов для поддержки наземных войск", - говорится в сообщении.

Вслед за этим бомбардировщики совершили посадку для дозаправки на авиабазе Шпангдалем в Германии, после чего вернулись в Англию.

Это был первый полет двух из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, переброшенных на прошлой неделе из США в Великобританию на временной основе.

"Ротационные оперативные группы бомбардировщиков позволяют нашей коалиции тесно интегрироваться и применять новую и передовую тактику, - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригян. - Наши объединенные и многонациональные силы должны быть готовы отреагировать на любую угрозу для сохранения глобальной безопасности".

Бомбардировочные миссии Стратегического командования США на театре военных действий Европейского командования США повышают потенциал и боеготовность, укрепляют международные оборонные институты и противодействуют множеству угроз, говорится в сообщении командования.

В середине прошлой недели Европейское командование США сообщило, что "бомбардировщики B-1B Lancer, вспомогательное оборудование и персонал из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с базы ВВС Дайс (штат Техас) прибыли на базу Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы бомбардировщиков".

При этом подчеркивалось, что Европейское командование совместно со Стратегическим командованием США регулярно проводят такие операции с 2018 года с задействованием стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Миссии стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе позволяют экипажам тренироваться в развертывании на незнакомых аэродромах и взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами для повышения боеготовности, указывалось в сообщении.

"Тренируясь и интегрируя с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам на глобальном уровне", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

При этом он отметил, что стратегические бомбардировочные миссии на театрах военных действий в зоне ответственности Командования ВВС США в Европе демонстрируют уникальную способность американских ВВС быстро развертываться и интегрироваться с союзниками по НАТО и партнерами, обеспечивая при этом необходимую подготовку для совместных сил.

Ожидается, что, как и в ходе всех предыдущих американских временных бомбардировочных миссий, самолеты будут совершать полеты над различными регионами Европы, в том числе вблизи российских границ на Балтике и Черном море.