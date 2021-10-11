В Германии представили не имеющий аналогов в мире беспилотный поезд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и компания Siemens в понедельник представили автоматизированный беспилотный поезд, который будет интегрирован в уже существующую железнодорожную систему Гамбурга, сообщают европейские СМИ.

Четыре таких поезда с декабря начнут перевозить пассажиров в этом северном немецком городе.

Этот проект Siemens и Deutsche Bahn является частью программы по модернизации городской железнодорожной системы Гамбурга, которая оценивается в 60 млн евро.

По словам гендиректора Siemens Роланда Буша, такие поезда позволят "значительно улучшить пунктуальность и сэкономить более 30% энергии". Глава Deutsche Bahn Ричард Лутц со своей стороны заявил, что автоматизированные поезда являются "более надежными".

Разработчики утверждают, что речь идет о первых поездах такого типа в мире, так как в Гамбурге составы будут двигаться по уже существующим железнодорожным путям, вместе с "обычными" поездами.

В некоторых других городах, например, в Париже, беспилотные составы работают, но лишь в метро на определённых линия. Кроме того, такие поезда обслуживают короткие маршруты в ряде аэропортов, но они двигаются по специальным рельсам.