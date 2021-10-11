Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)".

"С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - информирует президентская пресс-служба.

"В ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на африканском континенте", - сказано также в сообщении.

Ранее в понедельник в Киеве сообщили о состоявшемся разговоре в режиме видеоконференции между президентом Украины Владимиром Зеленским, Меркель и Макроном.