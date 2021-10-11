Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)".

"С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - информирует президентская пресс-служба.

"В ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на африканском континенте", - сказано также в сообщении.

Ранее в понедельник в Киеве сообщили о состоявшемся разговоре в режиме видеоконференции между президентом Украины Владимиром Зеленским, Меркель и Макроном.

Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон Донбасс Украина

Новости

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке закроется 21 октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

ЕС на год продлил санкции за применение химоружия

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });