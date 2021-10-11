Во Франции заявили о возможной встрече министров в нормандском формате в ближайшее время

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерская встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели, заявили в понедельник в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, а также - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Эти два телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу разных мер, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что участники состоявшихся в понедельник телефонных разговоров согласились, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей решений, достигнутых на том саммите. "Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в ближайшие недели министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной", - подчеркивает Елисейский дворец.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

"С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - информирует президентская пресс-служба.

Ранее в понедельник в Киеве сообщили о состоявшемся разговоре в режиме видеоконференции между президентом Украины Владимиром Зеленским, Меркель и Макроном.