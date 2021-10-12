Коронавирусом в мире заразились свыше 238 млн человек

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 238 273 817, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 857 438 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 455 951 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 714 056.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 985 920. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 450 963 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 582 738 заболевших, из них скончались 601 213 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд 49 млн доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 625,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 203 человека, в Индии - 323, Бразилии - 2 803.