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Орбиту МКС подняли почти на километр

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) в 10:05 по Москве подняли на 940 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-20" и его возвращения на Землю, сообщили в "Роскосмосе".

Сообщалось, что коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой корабля "Союз МС-20".

Ранее орбита МКС корректировалась 24 сентября.

13 мая в госкорпорации сообщили, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре.

Как отмечается в сообщении, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин.

Летом сообщалось, что японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано готовятся к полету на МКС. Маэдзава – японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, участники кинопроекта "Вызов" режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

МКС Роскосмос

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