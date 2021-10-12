Орбиту МКС скорректируют в рамках подготовки к прибытию японских космических туристов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) поднимут во вторник на 940 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-20" и его возвращения на Землю.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), в 10:05 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС, которые проработают 38,9 секунды.

"После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 940 метров, а средняя высота орбиты увеличится до 420,45 км", - сообщили в "Роскосмосе".

По завершении коррекции максимальная высота орбиты станции составит 441,11 км, минимальная - 419,44 км.

По данным госкорпорации, коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой корабля "Союз МС-20".

Ранее орбита МКС корректировалась 24 сентября.

13 мая в госкорпорации сообщили, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре.

Как отмечается в сообщении, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин.

Летом сообщалось, что японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано готовятся к полету на МКС. Маэдзава - японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, участники кинопроекта "Вызов" режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.