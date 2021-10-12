Исследование подтвердило эффективность Moderna и Pfizer против штамма "дельта"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ученые Йельского университета (США) подтвердили, что две из широко используемых вакцин против коронавируса обеспечивают защиту от нескольких его вариантов, включая высокоинфекционный штамм "дельта", говорится в сообщении университета.

Также установлено, что люди, перенесшие COVID-19 до вакцинации, демонстрируют более устойчивый иммунный ответ ко всем вариантам коронавируса, чем те, кто не был инфицирован и прошел вакцинацию.

"По словам исследователей, вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech действительно усиливают реакцию иммунной системы на инфекцию", - говорится в сообщении.

Соавтор исследования, профессор иммунобиологии Акико Ивасаки отмечает, что вакцины индуцируют высокий уровень антител против "дельты", при этом "два выстрела лучше, чем один", то есть эффективность двух доз препарата выше, чем одной.

Кроме того, результаты показывают, что бустерные "выстрелы" могут быть эффективными для защиты от SARS-CoV-2.

Исследовательская группа собрала образцы крови у 40 медицинских работников в системе здравоохранения Йельского университета, полученные с ноября 2020 года по январь 2021 года, до их вакцинации. В последующие недели у добровольцев периодически брали дополнительные образцы крови после введения первой и второй доз вакцин Moderna или Pfizer-BioNTech.

После этого специалисты подвергли образцы крови воздействию 16 различных вариантов SARS-COV-2, включая "дельту", наиболее распространенный штамм, циркулирующий в США, а затем измерили реакцию антител и Т-клеток.

В итоге исследователи обнаружили доказательства усиленной реакции иммунной системы во всех образцах крови, хотя сила реакции варьировалась в зависимости от варианта и от индивидуума.

По мнению ученых, случаи заболевания вакцинированных людей связаны с высокой трансмиссивностью штамма "дельта", а не с его ускользанием от иммунного ответа, вызванного вакциной.

"Они, скорее всего, проистекают из чрезвычайно инфекционной природы дельта-варианта, который может преодолеть иммунную защиту", - отметила Ивасаки.

Также установлено, что вакцинированные люди, как правило, легче переносят инфекцию.