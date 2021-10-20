В США настроились привить от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Когда регуляторы разрешат применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей возрастом от пяти до 11 лет, около 28 млн детей смогут привиться у своего педиатра, в местной аптеке и, возможно, в школе. Как сообщает АР, примерные правила вакцинации детей сформулировали в Белом доме.

Pfizer и Biontech 7 октября направили запрос регуляторам США для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Представители регуляторов будут обсуждать пользу этого препарата для детей в ближайшие две недели. Как напоминает АР, долгие исследования уже подтвердили что он будет безопасным. Предполагается, что окончательное решение будет принято 2 или 3 ноября.

За несколько часов до этого вакцину и мелкие шприцы начнут развозить по штатам, чтобы на местах успели подготовиться и через несколько дней начать прививать детей. В Белом доме завершают подготовку плана того, как сделать вакцинацию детей удобной, простой и доступной, заявил координатор борьбы с коронавирусом Белого дома Джефф Зиентс.

Ранее США закупили 65 миллионов доз педиатрической вакцины Pfizer, которые соответствуют одной трети дозы для взрослых и подростков. Они будут поставляться в меньших упаковках, примерно по 100 доз в каждой, чтобы большее количество поставщиков могли их доставить.

Уже как минимум одну дозу вакцины получили около 219 млн американцев от 12 лет и старше.