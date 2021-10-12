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Представитель ЕС попытается уговорить Иран возобновить переговоры по атому

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель ЕС, как ожидается, на этой неделе отправится в Тегеран, чтобы попытаться достичь соглашения о возобновлении венских переговоров по иранской ядерной сделке, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в иранскую столицу отправится заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

По сообщению Bloomberg, представитель Еврокомиссии Петер Стано отказался комментировать информацию о такой поездке официальных лиц ЕС в Тегеран, указав при этом, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "неоднократно отмечал, что важно срочно возобновить переговоры как можно скорее".

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В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД в полном объеме и возвращении в сделку Соединенных Штатов. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства. На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций. Однако пока переговоры не возобновились.

ЕС Иран

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