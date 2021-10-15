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Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Блинкеном Иран

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне и обменялся мнениями по иранской ядерной программе и международным переговорам по этому вопросу, говорится в заявлении саудовского МИД, распространенном в пятницу.

Сам министр написал в твиттере: "У меня была продуктивная встреча с моим другом госсекретарем Блинкеном, в ходе которой мы обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес и представляющих интерес для обеих наших стран, а также пути укрепления нашего стратегического партнерства и сотрудничества по многим направлениям".

В сообщении американского госдепартамента о встрече говорится, что Блинкен и глава МИД Саудовской Аравии "обсудили стратегическое сотрудничество США и Саудовской Аравии по региональным вопросам, включая общую цель достижения решения для прекращения конфликта в Йемене на долгосрочной основе".

"Госсекретарь подтвердил приверженность правительства США оказанию помощи Саудовской Аравии в защите ее территории и народа, а также то, что Соединенные Штаты осуждают нападения хуситов на Королевство", - отметила пресс-служба госдепа.

Стороны также обсудили другие региональные "и более широкие проблемы, включая права человека".

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

В конце сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые иранские власти все еще не сообщили, готовы ли возобновить переговоры в Вене.

"Иран ещё не дал согласие вернуться на переговоры в Вене", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Блинкен добавил, что США, со своей стороны, готовы к этим переговорам, однако в очередной раз предупредил, что эта готовность будет ограничена во времени.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в своем выступлении на сессии ГА ООН заявил, что Тегеран считает полезными такие переговоры по ядерной теме, "результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций".

Фейсал бен Фархан Аль Сауд Энтони Блинкен

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