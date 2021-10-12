Премьер-министр Норвегии сообщила королю об уходе правительства в отставку

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг проинформировала короля Харальда V об уходе ее правительства в отставку после поражения на парламентских выборах, сообщает во вторник издание Norway Today.

Сульбер, возглавляющая Консервативную партию, также сообщила о своем решении членам парламента.

Также она посоветовала королю попросить лидера победившей на выборах Рабочей партии Йонаса Гара Стёре сформировать новое правительство.

Сульберг и ее министры будут руководить Норвегией до тех пор, пока не будет готово к работе следующее правительство.

Ранее Рабочая партия и Партия Центра Норвегии согласились сформировать правительство меньшинства. Ожидается, что в четверг, 14 октября, станет известно, кто займет ключевые министерские посты.

В Норвегии король играет важную роль в процессе передачи власти от одного правительства другому. Уходящий в отставку премьер-министр обязан попросить монарха принять его отставку. После этого король должен обсудить с уходящим министром, кто должен возглавить кабинет министров. Чаще всего министр рекомендует главу победившей на выборах партии. Затем король просит того или иного политического деятеля сформировать правительство.

На парламентских выборах в Норвегии, которые прошли в сентябре этого года, Рабочая партия обошла Консервативную, получив 48 мест из 169. Консервативной партии удалось занять всего 36 депутатских мест.