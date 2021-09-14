Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

На парламентских выборах в Норвегии победила левая оппозиция

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На прошедших в Норвегии парламентских выборах победу одержала Рабочая партия во главе с Йонасом Гара Стере, сообщают СМИ со ссылками на результаты подсчета 97% голосов избирателей.

Действующий премьер-министр страны Эрне Сульберг признала поражение Консервативной партии, которая руководила страной в течение восьми лет, и поздравила оппонента с победой.

Как ожидается, пять оппозиционных партий должны занять 104 из 169 мест в парламенте, из которых 88 мест будет занимать Рабочая партия. Этого достаточно, чтобы контролировать консервативную коалицию.

Норвегия

Новости

Разведка США сочла "Аль-Каиду" неспособной на теракты вне Афганистана

Разведка США сочла "Аль-Каиду" неспособной на теракты вне Афганистана

Украина распределила дополнительное предложение транзита газа на октябрь по 2 маршрутам

Во Франции начался суд над экс-охранником Макрона за избиение протестующих

Во Франции начался суд над экс-охранником Макрона за избиение протестующих

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Украина попросила выдать ей задержанного в Чехии гражданина РФ Франчетти

Украина попросила выдать ей задержанного в Чехии гражданина РФ Франчетти

Пользователи жалуются на сбой в работе ICQ

Регулятор ФРГ получил документы на сертификацию "Северного потока 2"

Регулятор ФРГ получил документы на сертификацию "Северного потока 2"

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов
Пандемия коронавируса

В Ханое за выходные сделали более миллиона прививок от COVID-19

В Ханое за выходные сделали более миллиона прививок от COVID-19

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 224,6 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');