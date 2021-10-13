Секретарь Совбеза РФ назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США заложили в Афганистане бомбу замедленного действия, оставив там большое количество оружия в условиях прихода к власти "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая группировка), заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), "Аль-Каиды" ( террористическая группировка, запрещенная в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств", - сказал он в среду в Москве на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ.

Патрушев отметил, что из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев. Резкий рост числа последних он назвал серьезной региональной угрозой.

"Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По его словам, в Иране и Пакистане уже сейчас находится около трех миллионов афганцев. Еще более четырех миллионов беженцев находятся в Турции.

Патрушев призвал страны СНГ усилить обмен разведывательной информацией о международных террористах и планах Запада.

"Важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов", - сказал он.