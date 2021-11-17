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Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Афганистану грозит катастрофа и новая гражданская война, если новым властям не удастся нормализовать ситуацию, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод", - сказал Патрушев в Москве в среду на совещании секретарей Советов Безопасности стран СНГ.

"Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка - как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ также заявил, что необходимо пресекать возможные попытки США и их союзников закрепиться на пространстве СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане.

"Особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ", - сказал Патрушев.

"Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне", - добавил он.

15 ноября заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов провел в Москве встречу со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом, сообщал "Интерфаксу" пресс-секретарь Совбеза РФ Евгений Аношин.

13 октября на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ Патрушев заявил, что США заложили в Афганистане бомбу замедленного действия, оставив в этой стране огромное количество оружия.

"США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники. В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств", - сказал тогда Патрушев.

Он назвал рост потока беженцев из Афганистана региональной угрозой. "Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке", - сказал Патрушев.

30 сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сказал, что США оставили в Афганистане оружие на $85 млрд.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Николай Патрушев Совбез РФ Афганистан

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