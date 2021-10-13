В Калифорнии природный пожар подобрался к бывшему ранчо Рейгана

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пожар в Калифорнии привел к закрытию главного шоссе штата и к эвакуации десятков местных жителей, он разгорается недалеко от ранчо бывшего президента США Рональда Рейгана, сообщает в среду агентство Associated Press.

На данный момент пожар охватывает территорию в 54 квадратных километра. На борьбу с возгоранием направлено более 760 пожарных.

Пожар, которому дали имя "Алисал", бушует недалеко от Ранчо-дель-Сьело, которое в прошлом принадлежало Рональду и Нэнси Рейганам. Пожарные бригады были направлены на защиту ранчо.

Пожар вспыхнул в понедельник на хребте Санта-Инес и направился в сторону океана. Из-за этого было перекрыто шоссе 101. Люди с некоторых близлежащих ранчо и нескольких сельских общин были эвакуированы.

Наблюдательный совет округа Санта-Барбара ввел локальный режим ЧС во вторник и попросил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома ввести полноценный режим ЧС, чтобы для помощи пожарным и эвакуированным можно было задействовать больше ресурсов штата.

О жертвах и ранениях на данный момент не сообщается. Так же нет информации о возможных причинах возгорания.

Как правило, разгар сезона крупных и разрушительных пожаров в США начинается в конце августа. Обычно такие пожары продолжают бушевать до поздней осени. Этим летом страна пострадала от нескольких десятков мощных возгораний, в основном – на западе.