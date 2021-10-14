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Врачи Румынии объявили о перегрузке системы здравоохранения из-за COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Врачи Румынии в открытом письме к согражданам заявили о перегрузке системы здравоохранения из-за распространения коронавируса и высокого уровня смертности пациентов, а также призвали жителей прививаться от COVID-19, сообщает в четверг издание The Guardian.

В письме под названием "Крик отчаяния", распространенном накануне неправительственной организацией "Колледж врачей Бухареста", говорится, что система здравоохранения "достигла предела". При этом показатели вакцинации остаются низкими, что демонстрирует "отсутствие доверия" между врачами и населением.

"Мы в отчаянии, потому что каждый день мы теряем сотни пациентов, которые умирают в румынских больницах", - говорится в письме врачей.

"Мы в отчаянии, поскольку, к сожалению, мы слишком много раз слышали слова: "Я не могу дышать. Я не вакцинирован"", - отмечается в послании.

The Guardian напоминает, что во вторник, 12 октября, в Румынии зафиксировали рекордные показатели суточного прироста случаев COVID-19 и летальных исходов среди инфицированных. Так, в стране за 24 часа выявили около 17 тыс. заражений коронавирусом и 442 случая смерти.

Согласно данным органов здравоохранения, более 90% случаев смерти пациентов с COVID-19 приходится на невакцинированных от коронавируса.

Агентство Associated Press в свою очередь сообщает, что также на прошлой неделе из-за нагрузки на больницы румынские власти приняли решение приостановить на 30 дней проведение несрочных медицинских процедур.

Всего в Румынии за время пандемии выявили более 1,3 млн заражений COVID-19, свыше 40 тыс. инфицированных скончались.

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