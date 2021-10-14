Не менее четырех человек стали жертвами столкновений в Бейруте

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек стали жертвами столкновений, которые вспыхнули в четверг в Бейруте в результате акции протеста, организованной шиитской группировкой "Хезболла" и ее союзниками у здания Дворца правосудия, передает телеканал Al Arabiya.

Ранее сообщалось о гибели двух человек. Также поступают сведения о множестве пострадавших.

По данным Al Arabiya, в городе начались перестрелки, а их участники применяли пистолеты, автоматы и гранатометы. Снайперы вели огонь из зданий.

Точная причина, вызвавшая начало перестрелки, неизвестна. Однако, отмечает телеканал, ранее между местными мусульманами-шиитами и христианами нарастала напряженность. Так, накануне местные христианские ополченцы мобилизовали своих сторонников после того, как "Хезболла" призвала к акции протеста у Дворца правосудия против судьи Тарека Битара.

Однако в итоге в четверг в ситуацию вмешалась армия. Военные начали патрулирование улиц и поиск стрелявших, задействовали бронетехнику. Тем не менее, стрельба не утихла. Улицы города опустели, магазины закрылись.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к согражданам с призывом соблюдать порядок и не "ввязываться в гражданский конфликт".

Ранее "Хезболла" обвинила судью Битара, который занимается делом о взрывах в бейрутском порту 2020 года, в ангажированном отношении к делу о взрывах в порту. По версии "Хезболлы", он предвзято вызывает на допросы политиков, связанных с "Хезболлой". Однако, отмечает Al Arabiya, в ходе 14-месячного расследования никому из представителей "Хезболлы" обвинений не предъявляли.

Серия взрывов в порту Бейрута произошла 4 августа в прошлом году. Взорвалось 500 тонн нитрата аммония. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество построек, повреждено здание международного аэропорта.