Акция протеста у суда в Бейруте переросла в столкновения с жертвами

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Акция протеста у дворца правосудия в ливанском Бейруте, организованная шиитской группировкой "Хезболла" и ее союзниками, в четверг привела к столкновениям, жертвами которых стали не менее двух человек, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Огнестрельные ранения получили как минимум восемь человек. По данным телеканала, в Бейруте были слышны два взрыва, использовались гранатометы.

Агентство Associated Press сообщило, что протестовавшие требовали отстранения судьи Тарека Битара, который вел дело о взрывах в порту Бейрута в 2020 году.

Ливанская армия призвала население покинуть бейрутский район Тайуни и предупредила, что откроет огонь по любому, кого заметит здесь с оружием.

Ранее "Хезболла" обвинила судью Тарека Битара в предвзятом отношении к делу о взрывах в порту.

Серия взрывов в порту Бейрута произошла 4 августа 2020 года, сдетонировали 500 тонн нитрата аммония. Погибли более 170 человек, 6 тыс. получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество построек, повреждено здание международного аэропорта.