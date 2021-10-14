Меркель спрогнозировала сложности в достижении целей "зеленой сделки" ЕС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что достигнуть целей так называемой "зеленой сделки" ЕС будет непросто.

"Я предполагаю, что реализовать эту "зеленую сделку" будет очень сложно", - сказала Меркель в четверг на церемонии вручения европейской премии Карла V в Мадриде.

"Зеленая сделка" ЕС была заключена в декабре прошлого года, она предполагает сокращение вредных выбросов в атмосферу на 55% в течение десятилетия и выход к 2050 году на безуглеродную экономику.

"Люди слишком часто говорят о расходах на защиту климата и слишком мало - о расходах, которые нужны для его защиты", - отметила Меркель.

Премия Карла V вручается с 1995 года, в разные времена ею были удостоены бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль и бывший президент СССР Михаил Горбачев.