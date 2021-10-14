Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США успешно испытали новую мощную бетонобойную авиабомбу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, вылетевший с авиабазы Элгин в штате Флорида, совершил испытательный сброс и поражение высокозащищенной цели на близлежащем полигоне с помощью новейшей американской бетонобойной авиабомбы GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Об этом сообщает The Defense Post со ссылкой на ВВС США.

Разрабатываемая авиабомба весом 2,3 тонны предназначена для уничтожения с помощью средних бомбардировщиков углубленных бетонных объектов, подобных, в частности, северокорейским и иранским бункерам, в которых размещаются объекты атомной промышленности этих стран, и командных центров.

Они способны проникать в грунт на глубину до 30 метров или пробивать до 6 метров бетона.

"Сброс этой бомбы весом 5000 фунтов (более 2,3 тонн - ИФ) ознаменовал завершение серии ее испытаний", - говорится в сообщении.

Разработка этой новой управляемой авиабомбы велось с 2017 года. ВВС США планируют начать ее закупки в 2022 году. Стоимость первой партии из 125 бомб составит $36 млн. При этом планируется, что всего ВВС США получит не менее 2 тыс. таких авиабомб.

Этими авиабомбами, помимо F-15E, планируется также оснащать истребители F-16, а также истребители пятого поколения F-35. При этом это не самая большая и мощная американская авиабомба с обычным, неядерным боезарядом. ВВС США располагают также боеприпасами типа Massive Ordnance Air Blast массой около 10 тонн и авиабомбами Massive Ordnance Penetrator массой 13,6 тонн, которые могут нести только тяжелые стратегические бомбардировщики.

США

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 14 октября

На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение с начала извержения вулкана

Пандемия коронавируса

Ученые оценили иммунный ответ от комбинаций "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID в мире превысило 239 млн

Нижняя палата парламента Японии распущена

Нижняя палата парламента Японии распущена

Что случилось этой ночью: четверг, 14 октября

Politico сообщило об отказе Байдена от санкций против "Северного потока 2"

После нападения с луком в Норвегии предъявлены обвинения гражданину Дании

Правительство Японии решило распустить нижнюю палату парламента

Правительство Японии решило распустить нижнюю палату парламента

Полиция сообщила о пяти погибших при нападении мужчины с луком в Норвегии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });