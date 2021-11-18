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США скоро начнут производство новой тактической ядерной авиабомбы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты почти завершили разработку новой тактической ядерной авиабомбы B61-12 и в скором времени начнут ее серийное производство. Об этом сообщает Defense Daily со ссылкой на данные Национального управления по ядерной безопасности США.

Предполагается, что уже в 2022 году они поступят на замену устаревшим вариантам этой авиабомбы (В61-3 и В61-4) на американские склады на континентальной части США и в Европе.

По имеющимся данным, авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн), в частности, будут размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем американских военных.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.

Они предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

Особенность новой авиабомбы, которая придет на смену старой модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте. Сброшенная бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

США

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