Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Социальная сеть для поиска работы и деловых контактов LinkedIn в этом году прекратит функционировать в Китае после того, как Пекин ужесточил правила, касающиеся регулирования интернета. Об этом сообщил в четверг LinkedIn на своем сайте.

"Несмотря на то, что мы добились успехов, помогая китайским пользователям находить работу и возможности в сфере экономики, мы не смогли добиться того же успеха в более социальных аспектах обмена и получения информации. Также мы столкнулись с гораздо более сложной рабочей средой и более строгими нормативными требованиями в Китае", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте LinkedIn.

Компания Microsoft, владеющая LinkedIn, заменит локализованную версию платформы в Китае на новое приложение InJobs, разработанное специально для этой страны. Приложение будет обладать теми же опциями поиска работы и налаживания деловых контактов, однако в нем не будет "ленты, как в других социальных сетях, и возможности делиться публикациями и статьями".

Ранее в марте в LinkedIn приостановили возможность регистрации новых пользователей в Китае из-за неназванных проблем с регулированием.

В мае власти Китая сообщили, что LinkedIn, браузер Bing, который также принадлежит Microsoft, и еще около 100 приложений были замешаны в неподобающем сборе и использовании информации, и попросили компании устранить данную проблему.