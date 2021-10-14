Власти Белоруссии решили "точечно" заводить дела на подписчиков "экстремистских" каналов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, говорится в телеграм-канале МВД Белоруссии в четверг.

Так ведомство прокомментировало принятое во вторник, 12 октября постановление Совета министров "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

"Документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями. Следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность)", - говорится в сообщении белорусского МВД.

В ведомстве отметили, что деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков белорусских экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена.

"Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности. Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств", - сказано в сообщении.