В МВД Белоруссии предложили лишать гражданства уехавших за рубеж белорусов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Белорусов, покинувших страну и работающих в интересах Запада, необходимо лишать гражданства, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский.

"Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", - сказал Орловский в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", - заявил Орловский.

По его мнению, есть необходимость рассмотреть вопрос о лишении гражданства таких людей.

Орловский напомнил, что в июне вступили в силу изменения в закон о гражданстве.

"С этого момента лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений – экстремистских, террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам Беларуси. Есть в этом списке и статья 361 УК, о которой сейчас говорим. Стоит отметить, что эти изменения мы разрабатывали два года. И тогда речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения. Но я считаю, что нужно посмотреть дальше", - заявил представитель МВД.