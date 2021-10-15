Двое осужденных погибли при пожаре неподалеку от места заключения Саакашвили

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Двое заключенных погибли в Грузии в результате произошедшего в четверг пожара на территории тюремного учреждения №17 в городе Рустави, сообщили в пятницу журналистам в специальной пенитенциарной службе Грузии. Подробности и причины случившегося в службе не уточняют.

Учреждение, где произошел пожар с жертвами, расположено в Рустави недалеко от тюрьмы №12, куда был помещен арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Накануне сообщалось, что тюремном учреждении №17 вспыхнул пожар в столовой.

При этом специальная пенитенциарная служба опровергла сообщения о том, что в тюрьме якобы произошел бунт. "Распространяется информация, что якобы в руставском пенитенциарном учреждении №17 произошел бунт и заключенные заперли охрану. Это полная ложь и часть той грязной дезинформационной кампании, целью которой являются нападки на государственные институты и введение общественности в заблуждение", - говорилось в распространенном в четверг вечером заявлении службы.