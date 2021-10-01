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Саакашвили задержали в Грузии

Саакашвили задержали в Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Грузии задержан экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Наши правоохранительные органы на высшем уровне провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили. Они имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины, в направлении Грузии, и этот процесс был под полным контролем", - сказал Гарибашвили.

Грузинская полиция выбрала для ареста Саакашвили время и место "для исключения препятствующих факторов", отметил премьер. По его данным, "в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении".

Ранее 1 октября Саакашвили в соцсетях сообщил, что вернулся в Грузию, находится в Батуми и призвал всех идти на местные выборы.

Руководитель созданного на Украине по инициативе Саакашвили Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтвердила грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи", что экс-президент Грузии находится на родине.

"Я, как руководитель его офиса, могу это подтвердить", - заявила она.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что на самом деле Саакашвили находится в Трускавце, а в его посте в соцсетях был использован монтаж. О том, что Саакашвили не пересекал границу и в Грузии не находится, заявили в грузинском МВД.

Саакашвили границу Украины не пересекал, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники, близкие к украинской Госпогранслужбе. Еще один собеседник агентства утверждал, что экс-президент утром в пятницу находился в селе Лесники, где находится его дом, откуда направился в Киев.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск как заочно осужденный по нескольким уголовным делам. Возвращение на родину грозило ему задержанием. Премьер Гарибашвили обещал ему комфортную тюрьму в случае возвращения.

В последнее время экс-президент несколько раз обещал скоро вернуться на родину.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004—2013 годах. Затем он занялся политикой на Украине. В 2015 году он возглавлял Одесскую областную администрцию, был советником президента Петра Порошенко. В 2016 году Саакашвили ушел в оппозицию, лишен гражданства и депортирован в 2018 году. В 2019 году гражданство Украины ему вернули, и он приехал снова в Киев. Сейчас он занимается реформами на Украине. В Грузии у него есть партия – Единое национальное движение.

Грузия Михаил Саакашвили Ираклий Гарибашвили Батуми Украина

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