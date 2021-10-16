Секретарь СНБО Украины заявил о секретности плана обороны страны

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Утвержденный Советом национально безопасности и обороны (СНБО) план обороны Украины является секретным документов и будет реализован в случае войны, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Члены СНБО, естественно, видели этот документ. Он полностью секретный. Это не документ, который появился за день-два ... Над планом (обороны - ИФ) работали 2 года по поручению президента Украины. Он является довольно фундаментальным документом ... Но это (документ - ИФ) на время войны, потому он и имеет такое название - план обороны, - рассказал Данилов журналисту в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

По его словам, в документе содержатся, в том числе, пункты о кибербезопасности и информационной безопасности.

Кроме того, в плане обороны предусмотрено полное взаимодействие всех органов центральной власти, местных властей, военных. "Все эти компоненты сведены в единую систему координат", - добавил Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, "по этому поводу будут обязательные большие военные учения по поручению президента Украины".

Как сообщалось, 15 октября во время очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны был утвержден план обороны Украины.