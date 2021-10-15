Украина ввела санкции против 237 человек за выборы в Госдуму в Донбассе и Крыму

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении 237 человек за организацию ими голосования на выборах в российскую Госдуму на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Это решение было принято на заседании совета в пятницу.

17 сентября СНБО ввел за это санкции против 53 членов избирательных комиссий и 33 кандидатов в депутаты Госдумы. 5 октября президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие, тогда сообщалось уже о 95 гражданах России и Украины.

В Донбассе голосовать за кандидатов в Госдуму могли те, кто успел получить российское гражданство. Сообщалось, что их возили в Ростовскую область для голосования на участках, а также дали возможность голосовать дистанционно.