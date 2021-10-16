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Боррель заявил, что готов провести переговоры с Ираном об атоме

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил готовность провести переговоры в Брюсселе по ядерной проблеме с представителями Ирана.

"Я не могу дать вам точную дату. Я готов принять их, если в этом будет необходимость", - приводят его слова европейские СМИ.

Он добавил, что нужно "проявить определенное стратегическое терпение, так как мы не можем себе позволить потерпеть неудачу".

При этом Боррель, в отличие от главы госдепа Энтони Блинкена, выразил уверенность, что дипломатия - единственный путь решения иранской ядерной проблемы.

"Я не хочу думать о "плане Б", потому что ни один из альтернативных вариантов не выглядит привлекательно. Единственный вариант помешать Ирану получить ядерное оружие - это возвращение в соглашение по атому", - заявил европейский дипломат.

Ранее на этой неделе Блинкен предупредил, что если проблему иранского атома не удастся решить при помощи дипломатии, то Вашингтон будет готов рассмотреть все имеющиеся другие варианты решения проблемы.

США и ЕС в последние месяцы добиваются возобновления переговоров в Вене по вопросу возвращения Вашингтона и Тегерана к соглашению по атому (СВПД).

Жозеп Боррель Евросоюз Иран

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