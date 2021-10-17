Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мексика получила 2,5 млн доз II компонента "Спутника V"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Мексику доставлены 2,5 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила в воскресенье в твиттере государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).

26 сентября BIRMEX сообщила о получении 900 тысяч доз "Спутника V", 16 сентября о доставке еще 1,15 млн доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября - о получении 200 тысяч доз "Спутника V".

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля Российский фонд прямых инвестиций сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тысяч доз вакцины.

Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало и начало производство "Спутника V". В начале июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве тестовой партии "Спутника V" на площадке BIRMEX.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Мексика Спутник V коронавирус

Новости

В Польше накануне предотвратили более 500 попыток перехода границы мигрантами

Эрдоган сообщил о предложении США поставить самолеты F-16 вместо оплаченных F-35

Пандемия коронавируса

В Мельбурне собрались со следующей недели снять затяжной локдаун

В Мельбурне собрались со следующей недели снять затяжной локдаун

Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 октября

Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег

Дипломаты выяснят обстоятельства гибели четырех россиян в Албании

Около двух тысяч противников Саакашвили пришли к Руставской тюрьме

Семь российских туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Космический зонд Lucy стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

Космический зонд Lucy стартовал для изучения астероидов возле Юпитера
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });