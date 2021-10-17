Мексика получила 2,5 млн доз II компонента "Спутника V"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Мексику доставлены 2,5 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила в воскресенье в твиттере государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).

26 сентября BIRMEX сообщила о получении 900 тысяч доз "Спутника V", 16 сентября о доставке еще 1,15 млн доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября - о получении 200 тысяч доз "Спутника V".

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля Российский фонд прямых инвестиций сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тысяч доз вакцины.

Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало и начало производство "Спутника V". В начале июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве тестовой партии "Спутника V" на площадке BIRMEX.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.