Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мексиканская газета сообщила, что фасовку "Спутника V" в стране могут начать в ноябре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мексика начнет фасовку российской вакцины "Спутник V" в течение второй половины ноября, сообщила в понедельник мексиканская газета "Финансьеро" со ссылкой на национальную лабораторию биоматериалов и реактивов (Birmex).

Издание цитирует директора этого учреждения Педро Сентено, который сообщил, что в течение октября центр им. Гамалеи направит в Мексику биоматериал для фасовки.

В миреМексика получила 2,5 млн доз II компонента "Спутника V"Читать подробнее

"После того, как в Мексике получат материал, будут проведены три дополнительных исследования, которые должна будет подтвердить Федеральная комиссия защиты от рисков в сфере санитарии. Когда регулятор выдаст вердикт, начнется фасовка - в среднем от 4 до 4,5 млн доз ежемесячно, которые будут распределяться в национальных учреждениях и, возможно, в Центральной Америке и странах Карибского бассейна", - приводит "Финансьеро" выдержки из сообщения Birmex.

Ранее в октябре сообщалось, что Birmex и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение об условиях упаковки вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Спутник V" был зарегистрирован в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля РФПИ сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тыс. доз вакцины.

Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт" на территории страны.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Хроника 09 января 2020 года – 18 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Мексика Россия коронавирус COVID-19 Birmex

Новости по теме

Новости

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Глава сената Чехии счел, что госпитализированный президент не сможет управлять государством

Госдеп заявил, что США не будут участвовать в московской встрече по Афганистану

Apple презентовала новый Macbook Pro

Apple презентовала новый Macbook Pro

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Пандемия коронавируса

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Умершие знаменитости

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });