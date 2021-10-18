Мексиканская газета сообщила, что фасовку "Спутника V" в стране могут начать в ноябре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мексика начнет фасовку российской вакцины "Спутник V" в течение второй половины ноября, сообщила в понедельник мексиканская газета "Финансьеро" со ссылкой на национальную лабораторию биоматериалов и реактивов (Birmex).

Издание цитирует директора этого учреждения Педро Сентено, который сообщил, что в течение октября центр им. Гамалеи направит в Мексику биоматериал для фасовки.

"После того, как в Мексике получат материал, будут проведены три дополнительных исследования, которые должна будет подтвердить Федеральная комиссия защиты от рисков в сфере санитарии. Когда регулятор выдаст вердикт, начнется фасовка - в среднем от 4 до 4,5 млн доз ежемесячно, которые будут распределяться в национальных учреждениях и, возможно, в Центральной Америке и странах Карибского бассейна", - приводит "Финансьеро" выдержки из сообщения Birmex.

Ранее в октябре сообщалось, что Birmex и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение об условиях упаковки вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Спутник V" был зарегистрирован в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля РФПИ сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тыс. доз вакцины.

Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт" на территории страны.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.