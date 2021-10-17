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Билла Клинтона выписали из больницы в США

Билла Клинтона выписали из больницы в США
Экс-президент США Билл Клинтон со своей супругой Хиллари после выписки из медцентра
Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Билла Клинтона в воскресенье выписали из больницы, куда он поступил несколько дней назад с инфекцией, сообщает агентство Associated Press (AP).

Экс-президент проходил лечение в медицинском центре Калифорнийского университета в Ирвине, его отпустили в районе 8:00 по местному времени (15:00 по Москве).

"Его температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались", - говорится заявлении врачей медцентра, опубликованном представителем Клинтона Анхелем Уреньей. По данным врачей, Клинтон отправится домой в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками.

Накануне Уренья сообщил, что заболевшему необходимо остаться в больнице еще на ночь для получения дозы внутривенных антибиотиков.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что поговорил с Клинтоном и пожелал ему выздоровления.

Клинтон попал в больницу 12 октября и находился там в общей сложности пять дней. Его помощник сообщил, что экс-президента госпитализировали из-за урологической инфекции.

Клинтон - 42-й президент США. Он занимал пост главы государства на протяжении двух президентских сроков - в 1993-1997 гг. и в 1997-2001 гг.

США Билл Клинтон

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