Билл Клинтон идет на поправку после лечения в больнице

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Билл Клинтон записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что идет на поправку.

"Я очень рад снова быть дома. Я чувствую себя отлично и наслаждаюсь чудесной осенней погодой", - сообщил Клинтон в видео, которое опубликовал в твиттере.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Бывший президент также поблагодарил врачей из Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине и отметил, что был "очень тронут" поддержкой, которую получил во время нахождения в медицинском учреждении.

Клинтон попал в больницу с урологической инфекцией 12 октября и находился там в общей сложности пять дней. Бывший президент отправился домой в Нью-Йорк, где продолжает курс лечения антибиотиками.

Клинтон - 42-й президент США. Он занимал пост главы государства на протяжении двух президентских сроков - в 1993-1997 гг. и в 1997-2001 гг.