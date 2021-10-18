Военные РФ направили на учения у границы с Афганистаном системы "Град" и "Ураган"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Более 100 артиллерийских систем и ракетных комплексов задействовано на учениях ОДКБ в Таджикистане недалеко от афганской границы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"В рамках учения создана совместная группировка ракетных войск и артиллерии, в которую входят два реактивных артиллерийских и самоходный гаубичный дивизион из состава 201-й военной базы Центрального военного округа, а также артиллерийские подразделения Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

"На вооружении группировки - российские реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", 152-мм самоходные гаубицы "Акация" и 122-мм "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс "Корнет", 120-мм минометный комплекс 2С12 "Сани", - добавили в округе.

По данным ЦВО, на полигонах "Харб-Майдон" и "Момирак" артиллерийские подразделения воинских контингентов отработают задачи по постановке заградительного огня, уничтожению техники, подавлению долговременных огневых точек условного противника.

"На завершающем этапе российские военнослужащие совместно с воинскими контингентами проведут операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ", - отмечается ЦВО.

Учения в Таджикистане

Ранее сообщалось, что 18-23 октября в Таджикистане, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021. В них примут участие 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.

"Поиск-2021" - учение разведки стран ОДКБ, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал, что основу российского контингента на учениях составят подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав ЦВО) за ее пределами. Российские военные летом и осенью сообщали об усилении базы новым вооружением и военной техникой.

Учения состоятся на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В августе на этом фоне Россия уже провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. Кроме того, в сентябре на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии состоялось учение стран ОДКБ "Рубеж-2021", в котором приняли участие около 500 российских военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники. Участники учения отработали вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.