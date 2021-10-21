Десантники из РФ и Египта провели занятия по стрельбе на полигоне под Каиром

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В рамках проведения совместного тактического учения "Защитники дружбы-2021" десантники из России и Египта провели занятия по огневой подготовке с использованием элементов тактической стрельбы на полигоне парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской республики Египет под Каиром.

"На развернутых учебных местах военнослужащие двух стран выполнили стрельбу по целям из стрелкового оружия. В рамках обмена опытом российские десантники и военнослужащие парашютно-десантных войск провели упражнения учебных стрельб, обменявшись образцами стрелкового оружия", - сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его данным, десантники из Египта выполнили стрельбу из российских автоматов АК-12 по мишеням, расположенным на дистанции от 150 до 500 метров. В свою очередь российские военнослужащие поразили цели из автомата АК-47.

"Гранатометчики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и РПГ-7 по бронетехнике условного противника на дистанциях от 250 до 400 метров. В завершение занятия на учебно-материальной базе военного городка египетских вооруженных сил, десантники блокировали и уничтожили условного противника в городском квартале", - отмечается в сообщении.

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет в учении "Защитники дружбы-2021", которое проходит в период с 17 по 29 октября текущего года, задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-76мд ВКС России и С-130 "Геркулес" ВВС Египта, с тяжёлыми военно-транспортными вертолётами "Чинук" египетской авиации.