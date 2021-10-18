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Румыния назвала критической ситуацию с поставками газа в Молдавию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску поднимет вопрос поставок газа в Молдавию в ходе заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге. Об этом сообщили в понедельник в румынском внешнеполитическом ведомстве.

"Кризис связан с резким изменением Россией условий и стоимости поставок газа. Поэтому я попрошу своих коллег и европейские институты поддержать технической и финансовой помощью разрешение этого кризиса. Его преодоление позволит властям Молдовы реализовать амбициозный процесс реформ, который они начали после выборов 11 июля" - цитируется Ауреску в сообщении МИД Румынии.

Он назвал газовый кризис "критическим моментом для молдавских властей". "Пять из шести "Восточных партнеров" имеют затяжные конфликты на своей территории, и Румыния предложила включить в повестку дня Совета по иностранным делам эту тему", - отметил Ауреску.

Действующий договор "Молдова-газ" с "Газпромом" истек 30 сентября, а переговоры о продлении договора пока не завершены. До подписания нового договора о поставке газа с "Газпромом" в октябре Молдавия импортирует газ по цене 790 долларов за тысячу кубических метров. Однако газа не хватает, так как договор на октябрь предусматривает поставку только 65% от необходимого Молдавии объема газа.

На прошлой неделе правительство Молдавии объявило режим повышенной готовности (alert status) в области энергетики. В пятницу предприятие "Молдова-газ" обратилось к населению и экономическим агентам с просьбой экономить газ, чтобы смягчить последствия нынешнего кризиса.

Румыния. Молдавия РФ

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