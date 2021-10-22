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Молдавия введет режим ЧП в области энергетики

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица анонсировала введение в стране чрезвычайного положения в области энергетики.

Она сообщила на брифинге в пятницу, что режим ЧП вводится в связи с нехваткой газа и падением давления в газовой системе республики. В связи с этим, в пятницу будет созвано заседание правительства, а затем премьер-министр придет в парламент, чтобы просить о введении режима чрезвычайного положения.

Вице-председатель парламента Михай Попшой отметил на брифинге, что парламент поддержит предложение правительства, чтобы "предоставить правительству рычаги для управления энергетическим кризисом".

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13 октября правительство Молдавии объявило режим повышенной готовности в области энергетики из-за нехватки газа. В стране начали принимать меры для того, чтобы экономить газ. В частности, ряд предприятий энергетического комплекса, в том числе ТЭЦ, перешли частично на мазут или уголь.

За неделю до этого АО "Молдовагаз" призвало потребителей экономить газ и по возможности перейти на альтернативное топливо.

Молдавия и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдавия получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров.

Газа стране не хватает, так как договор на октябрь предусматривает поставку лишь 65% необходимого Молдавии объема.

Молдавия

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